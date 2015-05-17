"تموين الإسكندرية" تضبط 128 طن خضراوات تباع بالمخالفة للقانون

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة، لضبط كافة الجرائم والمخالفات التموينية والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والسلع التموينية المدعمة والسلع مجهولة المصدر، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد "30" سيارة نقل لحفظ الخضراوات "برادات- نقل" إجمالى حمولتها "128.25" طن من الخضراوات والفاكهة أثناء عرضهم السلع للبيع خارج أسواق الجملة، "مخالفين القانون رقم68/1949 بشأن تنظيم تجارة الجملة والقرارات المعدلة له".

تم إدخال تلك السيارات بحمولتها للسوق وذلك لبيعها داخل السوق، إسهاماً فى السيطرة على الأسعار وبيعها بالأسعار المقررة بالسوق .

كما تم ضبط "خالد م ح" 35 سنة عاطل لحيازته عدد "46500" علبه سجائر ماركة "مارلبورو" منشأ الصين ومجهولة المصدر وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وغير خاضعة للفحص الصحى والإشعاعى، وذلك داخل مخزن مستأجر بدائرة قسم الجمرك.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط "رجـب ر م" 26 سنة بائع بدائرة قسم ثان المنتزه لحيازته وعرضه للبيع عدد "1988" قرصا من المنشطات الجنسية أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .

وتم صبط "رمضان ج ح" 56 سنة صاحب محل مبيدات زراعية وأسمدة بدائرة قسم باب شرقى لحيازته وعرضه للبيع عدد "301" عبوة مبيدات زراعية وحشرية وأسمدة منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، و"محمد ر ع" 27 سنة المدير المسئول عن ثلاجة تبريد بدائرة قسم أول المنتزه، لحيازته عدد 760 كجم "زبيب- جيلى فواكه- فواكه مسكرة" منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى تستخدم فى تصنيع الحلويات.

وتمكنت المباحث من ضبط "منصور س ا" 51 جزار بدائرة قسم المنشية لحيازته وعرضه للبيع عدد 18 كجم من اللحوم البلدية بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"محمد ا خ" 35 سنة المدير المسئول عن محل عطارة بدائرة قسم المنشية لحيازته وعرضه للبيع عدد 35 كجم "شطة" داخل عبوات بدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و "شحاتة م ح" 45 سنة صاحب محل عصير بدائرة الجمرك لحيازته وعرضه للبيع عدد "26" لترا من مشروب "السوبيا" داخل عبوات بدون أى بيانات تجارية ومجهولة المصدر.