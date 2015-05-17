مباحث إطسا بالفيوم تضبط ورشة لتصنيع السلاح بقرية الوابور الجديدة

تمكنت مباحث شرطة إطسا بالفيوم، برئاسة الرائد عبد التواب جابر من إلقاء القبض على مصطفى كامل سليمان عاطل 50 سنة مقيم بعزبة محمود أبو جليل، يمتلك ورشة لتصنيع السلاح بقرية الوابور الجديدة بمركز إطسا بالفيوم، وتم تحرير محضر رقم 2744 إدارى مركز إطسا.

وترأس الحملة الرائد عبد التواب جابر ومعاونوه النقيب محمود قاسى والنقيب محمد الهاين والنقيب هشام حسن، وذلك بعد متابعة وتحرى كامل عن المكان من قبل مسئولى وحدة المباحث بالمركز لمدة ثلاثة أيام، وتم رصد المكان بالضبط وكيفية الوصول إليه، والتى من خلالها تم إلقاء القبض على المتهم .

وقال الرائد عبد التواب جابر رئيس مباحث إطسا، إنه بعد أن تم إخطارنا قررت شن حملة مع معاونى وحدة مباحث إطسا النزول لرصد كافة التحريات قبل التنفيذ، وذلك لتسهيل الوصول إليه للقبض على المتهمين .

وقال عبد التواب إن الورشة كانت مملوءة بكافة محتويات تصنيع السلاح، حيث تم ضبط (عدد 1منجلة، 1شنيور كهربائى، 1أسطوانة غاز لحام، 2مفك، 1حلة لحام، 2مبرد، 13بنطة صاج مختلفة الأحجام، 1 زرادية، 2جاكوش، 1شعلة بالخرطوم، 5 فرد رصاص، 1بنقدقية خرطوش معدة للتصنيع، 7فرد خرطوش بروح واحد، 1فرد خرطوش بروحين، 1مقص حديد كبير، 40 بنطة لحام، 14ماسورة معدة للتصنيع، 3 قنطرة تنك، 2 حديدة وديسك تحت التصنيع، 1صندوق خشبى، 1 لحام، 3طارق حديدى، 3قطع تحت التصنيع ).

وقال الرائد عبد التواب إننا سنظل متواصلين لإلقاء القبض على البؤر الإجرامية التى تهدد مصلحة الأمن القومى.



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الرائد عبد التواب جابر رئيس مباحث إطسا



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المضبوطات بعد التحفظ عليها



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الحملة الأمنية بمباحث إطسا مع المضبوطات