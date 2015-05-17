أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أول صور متهمى عرب شركس بعد إعدامهم وتسليم جثامينهم لذويهم

Google+ Print
حصل "اليوم السابع" على أول صور لأحد متهمى قضية عرب شركس عقب استلام ذويه جثمانه من مشرحة زينهم، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح اليوم إثر إدانتهم فى القضية ورفض الطعن.

كانت مصادر مطلعة أكدت، أن قطاع مصلحة السجون، نفذ صباح اليوم، حكم الإعدام فى المتهمين بقضية عرب شركس، وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام عقب انتهاء المتهمين من استنفاذ درجات التقاضى، وأصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ .

وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون ايدت فى مارس الماضى، حكم الإعدام الصادر ضد 6 متهمين والمؤبد لــ2 اخرين، فى القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، وتنفيذ أعمال إرهابية ضد رجالها ومنشآتها.
>اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365