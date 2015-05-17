أول صور متهمى عرب شركس بعد إعدامهم وتسليم جثامينهم لذويهم

حصل "اليوم السابع" على أول صور لأحد متهمى قضية عرب شركس عقب استلام ذويه جثمانه من مشرحة زينهم، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم صباح اليوم إثر إدانتهم فى القضية ورفض الطعن.

كانت مصادر مطلعة أكدت، أن قطاع مصلحة السجون، نفذ صباح اليوم، حكم الإعدام فى المتهمين بقضية عرب شركس، وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام عقب انتهاء المتهمين من استنفاذ درجات التقاضى، وأصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ .

وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون ايدت فى مارس الماضى، حكم الإعدام الصادر ضد 6 متهمين والمؤبد لــ2 اخرين، فى القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، وتنفيذ أعمال إرهابية ضد رجالها ومنشآتها.

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