الأطفال الذين يعانون من الربو لديهم حساسية من الفول السودانى

قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية، إنه فى الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من حالات حساسية الفول السودانى عند الأطفال الذين يعانون من الربو وأظهرت التحاليل ذلك على الرغم من أنه حتى الآن لم تكن هناك دراسة تربط بين حساسية الفول السودانى والربو.

وأشارت الصحيفة إلى دراسة أجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى العيادات الرئوية للأطفال تم عرضها فى المؤتمر الدولى للجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، والتى أكدت أن العديد من الأطفال الذين يعانون من الربو لديهم أيضا حساسية من الفول السودانى ولكنهم لا يعلمون.

وقال الدكتور روبرت كوهن إن حساسية الفول السودانى تؤدى إلى نوبة الربو، والعكس، وهذه الأعراض "ضيق فى التنفس، و"الصفافير"، و"السعال" وتهدف هذه الدراسة لتقييم نسبة الأطفال المصابين بالربو الذين أظهروا أيضا حساسية من الفول السودانى.

وقد لاحظ الباحثون 1517 طفلا من مستشفى عيادة الرئوية للأطفال فى توليدو، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية من الأطفال الذين يعانون من حساسية الفول السودانى فى عرضة للإصابة بالربو.

وقد وجد الباحثون أن من الحالات 1517 تحليلها، 163 (حوالى 11٪) لديهم تاريخ طبى موثق من حساسية الفول السودانى وأن ما يقرب من 44٪ (665 حالة) قد تم اختبارها لفريق الخبراء الحكومى الدولى محدد كان الحساسية وإلى جانب هذه الحالات 148 أطفال (حوالى 22٪) نتيجة إيجابية فى الحساسية من الفول السودانى.



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