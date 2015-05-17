لو بتعانى من هشاشة العظام.. ابعد عن المشروبات الغازية

هشاشة العظام من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، نتيجة لنقص بعض العناصر فى الجسم كالكالسيوم، مما يؤثر سلبيا على أعضاء الجسم ومنها الأسنان.

وحول هذا توضح الدكتورة أمانى فوزى لاشين أخصائى الفم والأسنان، أن مرض هشاشة العظام له تأثير سلبى على صحة الأسنان، مما يؤدى لحدوث مضاعفات كخلخلة وتكسير الأسنان وألم فى مفاصل الفكين، ويرجع ذلك لضعف العظام الناتجة عن الهشاشة.

وتتابع د.أمانى فوزى لاشين، أن المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام يجب عليهم الانتباه والمتابعة الدورية للاطمئنان على صحة الأسنان، والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين ب12 والتعرض للشمس للحصول على فيتامين د والاهتمام بتناول الأكلات الصحية كمنتجات الألبان والزبادى.

كما تحذر أخصائى الفم والأسنان، مرضى الهشاشة للحفاظ على صحة الأسنان بالإبتعاد عن الأكلات غير الصحية كالأكلات السريعة والدهون والابتعاد عن المشروبات الغازية، مؤكدا على ضرورة إزالة الجير المتواجد على الأسنان وأى جيوب تسوس قد تؤدى لتآكل وتكسير بالأسنان.