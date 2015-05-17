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تغلب على مشاكل قصر النظر وطرق التغلب عليها

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تغلب على مشاكل قصر النظر وطرق التغلب عليها تغلب على مشاكل قصر النظر وطرق التغلب عليها
قصر النظر إحدى مشاكل الإبصار التى تصيب الأشخاص، حيث لا يستطيع الشخص رؤية الأشياء البعيدة مثل الإشارات المرورية ومصلقات الشوراع.

قصر النظر


>يقول د. أسامة النحرواى أستاذ حراجة العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر، إن قصر النظر عبارة عن حالة بصرية تكون فيها قوة طاقم عدسات العين اقوى من اللازم، حيث تتجمع بؤرة الصورة أمام شبكية العين بالدرجات التالية:
>1) قصر نظر بسيط سالب 1 إلى سالب 3.
>2) متوسط من سالب 3 إلى سالب 6.
>3) عالى من سالب 7 فصاعد نظرا لأنه يتزايد مع مرور الزمن نتيجة تمدد العين.
>ويستكمل د. النحرواى قائلا: "يساهم قصر النظر فى تعرض الأشخاص لضعف القدرة على الإبصار وعدم رؤية الأشياء البعيدة بينما يستطيع رؤية الأشياء القربية بصورة جيدة".

تشخيص وأهم طرق علاج قصر النظر


>ويستكمل د. النحرواى قائلا: "يتم تشخيص قصر النظر من خلال إجراء الفحص الأكلينكى على العين التى تظهر نتائجة إصابة الأشخاص بقصر النظر مما يستلزم على الأشخاص الاختيار اتباع أحد طرق العلاج التالية":
>1) ارتداء النظارة الطبيبة.
>2) استعمال عدسات اللاصقة.
>3) إجراء تصحيح نظر "الليزيك أو الفيمتو ليزك".
>4) وفى حالات قصر النظر الشديد يتم علاجهم بزراعة العدسات السالبة داخل العين.

أهم علامات إصابة الأشخاص بقصر النظر


>وأضاف د. النحرواى قائلا: "هناك بعض العلامات والأعراض التى تعطى مؤشر لإصابة الشخص بقصر النظر وأهمها":
>1) اقتراب الأشخاص للأشياء عند الرؤية مثل شاشات التلفزيون وأجهزة الحاسب الآلى.
>2) بالنسبة للأطفال عدم قدرتهم على الرؤية سبورة الفصل.
>3) عدم القدرة على رؤية المصلقات وإشارات المرورية.

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