لو عامل ريجيم وبتحب القهوة.. اعرف القدر المسموح لك به

كثير من الأشخاص يعشقون تناول القهوة بأنواعها المختلفة سواء المضاف إليها اللبن أو مكسبات الطعم، وكثيرًا ما يحتار البعض فيما يخص القدر المسموح به منها خاصة فى حالة اتباع نظام غذائى.

السعرات الحرارية للقهوة

>يقول الدكتور أحمد حسين الدسوقى، أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية: تعتبر القهوة بأنواعها خاصة النوع الخالى من مسكبات الطعم أوالألبان كاملة الدسم من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية حيث يحتوى الفنجان الواحد من القهوة على عدد السعرات الحرارية التالية:

>1) القهوة العادية على 2 سعرحرارى.

>2)كوب النسكافيه الخالى من اللبن على عدد من السعرات 5 إلى 4 سعرات حرارية.

>3)والنوع المضاف إليه مسكبات الطعم مثل الكرامل واللاتيه تتراوح ما بين 500 إلى 600 سعر حرارى.

القهوة وإنقاص الوزن

>يستكمل د. الدسوقى قائلاً: "مسموح للأشخاص الذين يرغبون اتباع نظام لإنقاص الوزن لتناول القهوة سريعة التحضير والعادية بشرط لا تزيد على تناول كوب واحدا فقط نظرًا لأن الإفراط فى تناولها تعرضهم للأضرار التالية":

>1)ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم.

>2)ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

>3)ارتفاع ضغط الدم.

>4)زيادة الوزن فى حالة تناول الأنواع المضاف إليها مسكبات الطعم.

ويتابع د. الدسوقى قائلاً: "يجب على الأشخاص الذين يفضلون تناول القهوة مراعاة عدم زيادة عدد ملاعق السكر المضافة للقهوة أو استخدام سكر الدايت لتفادى ارتفاع سعراتها الحرارية، كما يجب عدم الإفراط فى تناول القهوة المضاف إليها مسكبات طعم لتجنب صعوبة إنقاص الوزن والحفاظ على الصحة.