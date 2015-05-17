أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استبعاد رئيس لجنة ومساعديه بمعهد أزهرى فى الفيوم بسبب الغش الجماعى

Google+ Print
استبعاد رئيس لجنة ومساعديه بمعهد أزهرى فى الفيوم بسبب الغش الجماعى استبعاد رئيس لجنة ومساعديه بمعهد أزهرى فى الفيوم بسبب الغش الجماعى
أكد مصطفى وافى مدير عام منطقة الفيوم الأزهرية، استبعاد رؤساء ومساعدى وأعضاء لجنة امتحان الشهادة الابتدائية بمعهد بيهمو الأزهرى بمركز سنورس، الذى يضم لجنتين لطلاب معهد بيهمو والإعلام لوجود حالات غش جماعى بين الطلاب .

وأشار مدير عام المنطقة الأزهرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بورود شكوى بوجود حالات غش جماعى بين الطلاب باللجنة، وعلى الفور توجهت لجنة من مستشارى القطاع وبرئاسة مدير عام المنطقة الأزهرية بالفيوم، وتبين صحة الشكوى، وتقرر إحالة جميع الموجهين ورؤساء اللجنة والأعضاء للشؤون القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية واستبعادهم من أعمال مراقبة الامتحانات لعامين متتاليين، وتشكيل لجنة جديدة برئاسة مدير التعليم الثانوى وموجهين جدد من المنطقة وأعضاء للجنة من معهد فتيات الفيوم الأزهرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365