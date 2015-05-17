استبعاد رئيس لجنة ومساعديه بمعهد أزهرى فى الفيوم بسبب الغش الجماعى

أكد مصطفى وافى مدير عام منطقة الفيوم الأزهرية، استبعاد رؤساء ومساعدى وأعضاء لجنة امتحان الشهادة الابتدائية بمعهد بيهمو الأزهرى بمركز سنورس، الذى يضم لجنتين لطلاب معهد بيهمو والإعلام لوجود حالات غش جماعى بين الطلاب .

وأشار مدير عام المنطقة الأزهرية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بورود شكوى بوجود حالات غش جماعى بين الطلاب باللجنة، وعلى الفور توجهت لجنة من مستشارى القطاع وبرئاسة مدير عام المنطقة الأزهرية بالفيوم، وتبين صحة الشكوى، وتقرر إحالة جميع الموجهين ورؤساء اللجنة والأعضاء للشؤون القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية واستبعادهم من أعمال مراقبة الامتحانات لعامين متتاليين، وتشكيل لجنة جديدة برئاسة مدير التعليم الثانوى وموجهين جدد من المنطقة وأعضاء للجنة من معهد فتيات الفيوم الأزهرى.