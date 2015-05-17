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إحالة معلم إخوانى بالأقصر لمحاكمة تأديبية لسبه "عبد الناصر والسيسى"

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إحالة معلم إخوانى بالأقصر لمحاكمة تأديبية لسبه "عبد الناصر والسيسى" إحالة معلم إخوانى بالأقصر لمحاكمة تأديبية لسبه "عبد الناصر والسيسى"
قرر المستشار محمد حامد، مدير النيابة الإدارية بقسم أول بمحافظة الأقصر، تحت إشراف المستشار عاطف أبو المجد مدير النيابة الإدارية بالمحافظة، اليوم الأحد، إحالة مدرس بمدرسة نجع الكوم الابتدائية، بإدارة القرنة التعليمية، إلى محكمة تأديبية عاجلة، لإهانته الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

بدأت أحداث الواقعة، عندما تقدم المواطن حسان عبدالجابر عبدالله، ولى أمر التلميذة تغريد، بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة نجع الكوم بالقرنة، بشكوى ضد "بدوى.أ.ع. أ" مدرس لغة عربية بالمدرسة، لتعديه بالسب والقذف والضرب على التلاميذ وإجبارهم على تحية غير تحية الإسلام، بقولهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وسب الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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