ضبط 118 كيلو حشيش وبانجو و31 ألف قرص مخدر فى 24ساعة

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، حملات موسعة لمداهمة البؤر التى تأوى تجار المخدرات، وضبطهم قبل ترويج بضائعهم على المواطنين ممن يتعاطونها.

ونجحت الحملات بالتنسيق مع مديريات أمن "القاهرة، الجيزة، أسوان، قنا"، وقطاع مصلحة الأمن العام خلال 24 ساعة، من ضبط 18 كيلو جراما من مخدر البانجو، 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 200 كيلو جرام مخدر الأفيون، 200 جرام من مخدر الهيروين، 31738 قرصا مخدرا، 3 قطع سلاح نارى.

وفى التفاصيل ضبطت الحملات "أكرم.ع.و" حال تواجده بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، بحوزته 10 آلاف قرص مخدر، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وفى القاهرة ضبط رجال مباحث قسم الخليفة كلا من "رانيم . ن . س" بدون عمل، سبق اتهامه فى 3 قضايا "سرقة" ومحكوم عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن 10 سنوات، و"يحيى . س . م"، بدون عمل، سبق اتهامه فى 2 قضية "مخدرات" ومحكوم عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن سنتين، وبحوزتهم (رشاش، فرد خرطوش، 4 طلقات نارية، كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام).

وفى الجيزة تمكنت مباحث مركز الصف من ضبط كل من "أحمد . م . ع"، بدون عمل، و"محمد . م . ع" سائق وبحوزته (21600 قرص مخدر)، وفى أسوان تمكنت مباحث مركز شرطة إدفو وقسم شرطة ثان أسوان من ضبط كلٍ من "عبدالله. م. م" شهرته "الكحلاوى"، بدون عمل، وبحيازته جوال بداخله (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو و25 قرصا مخدرا)، و"مصطفى .أ .ع" شهرته "فولى"، بدون عمل بحوزته (20 لفافة متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3,5 كيلو جرام).

كما ضبطت القوات "خالد .م .أ"، بدون عمل، ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحيازته (عدد 92 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 2,5 كيلو جرام، عدد 48 قرصا مخدرا، سلاح أبيض عبارة عن مطواة)، و"عدلى. ص. م" عاطل، ومقيم دائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات".. وبحوزته فرد روسى محلى الصنع، 3 طلقات من ذات العيار، (106) لفافات مختلفة الأحجام بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت (7) كيلو جرامات، و"عبده . س . ع"، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزته (90) قرصا مخدرا، وفى قنا تمكنت مباحث مركز شرطة قنا من ضبط "حسنى . م . ع"، عامل وبحيازته (200 جرام من مخدر الأفيون، 100 جرام من مخدر الحشيش، 150 جراما من نبات البانجو المخدر).



>

أحد تجار المخدرات الذى تم ضبطه فى قنا وبحوزته كمية من الأفيون والحشيش



>

تاجرا مخدرات تم ضبطهما فى القاهرة وبحوزتهما رشاش وفرد خرطوش وهيروين



>

الكحلاوى الذى تم ضبطه فى أسوان وبحوزته كميات كبيرة من البانجو