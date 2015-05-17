حبس صاحب محل قتل عاملا بسبب رش المياه بدار السلام

أمر حازم اللمعى رئيس نيابة دار السلام اليوم الأحد، بحبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل عامل بسبب خلافات سابقة بينهما، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من تشريحها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن خلافات سابقة تجمع بين المجنى عليه والمتهم، فأثناء سير الضحية بالشارع أمام محل المتهم تصادف رش الجانى المياه فأصابت ملابس القتيل مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالاعتداء عليه بواسطة "مقعد حديدى" مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة بلاغا بمقتل عامل نتيجة إصابته بجرح بالرأس، وكشفت التحريات أن صاحب محل وراء الاعتداء عليه خلال مشاجرة بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وإحالته للنيابة للتحقيق.