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بالصور .. محافظ المنيا يفتتح أعمال إعادة إعمار 35 منزل

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بالصور .. محافظ المنيا يفتتح أعمال إعادة إعمار 35 منزل بالصور .. محافظ المنيا يفتتح أعمال إعادة إعمار 35 منزل

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اثناء الافتتاح

افتتح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا،  اليوم الأعمال الخاصة بإعادة إعمار وتطوير 35 منزلاً وتجهيزها بالأثاث الكامل بقرية حماضة بمركز بني مزار ، ضمن مشروع قري الأمل الذي تنفذه جمعية الأورمان بالتعاون مع مؤسسة إسمعونا.

أشاد المحافظ ، بالجهد المبذول والمستوي العالي لأعمال تطوير المنازل بهدف خلق بيئة مناسبة ولائقة للحياة بها ، ودعا مؤسسات المجتمع المدني أن تسير في هذا الطريق ، للمساهمة في تغيير الواقع الاجتماعي لعدد من الأسر البسيطة ،

من جانبه أوضح سيد الشوربجي مدير فرع الأورمان بالمنيا، أن المبادرة تتضمن إعادة إعمار 35 منزل وتجهيزها بالأثاث الكامل ، وانشاء دار مناسبات بداخل القرية ، إلي جانب تقديم مساعدات مالية لعدد 15 عروسة ،  وتوزيع عدد 10 أجهزة تعويضية ، بالإضاقة إلي إقامة معرض للملابس الجاهزة يضم حوالي 1000 قطعة ملابس جديدة . وأضاف محافظ المنيا  أن هي الأسرة الكبيرة التي يجب أن يتعاون الجميع لخدمتها ، معرباً عن أمنياته بإقامة منطقة خارج القرية ، يتم تقسيمها بشكل حضاري لتقليل الكثافات السكانية والخروج بعيداعن الحيز العمراني وخلق مجتمعات جديدة  وفي  نهاية جولة المحافظ  بالقرية قام  بتوزيع عدد من القروض والمساعدت المالية على الاسر الفقيره.

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أونا

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