وصول جثث متهمي قضية «عرب شركس» إلى المشرحة

استقبلت مشرحة زينهم، صباح اليوم، الأحد، 6 جثث للمتهمين في «عرب شركس»، والذين نفذ بحقهم حكم الإعدام اليوم، تمهيدًا لتسليمهم إلى أسرهم.

و توافد أهالى المعدومين إلى المشرحة وسط استنفار أمنى، خشية من وقوع مناوشات أو أى أعمال شغب.

يذكر أن المحكمة العسكرية العليا للطعون قد قضت في مارس الماضي، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 6 من المحكوم عليهم فى قضية «عرب شركس» والمؤبد لـ2 منهم، فيما رفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم، في القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، والقيام بأعمال إرهابية ضد رجالها ومنشآتها.