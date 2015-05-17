أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول جثث متهمي قضية «عرب شركس» إلى المشرحة

Google+ Print
وصول جثث متهمي قضية «عرب شركس» إلى المشرحة وصول جثث متهمي قضية «عرب شركس» إلى المشرحة

استقبلت مشرحة زينهم، صباح اليوم، الأحد، 6 جثث للمتهمين في «عرب شركس»، والذين نفذ بحقهم حكم الإعدام اليوم، تمهيدًا لتسليمهم إلى أسرهم.

و توافد أهالى المعدومين إلى المشرحة وسط استنفار أمنى، خشية من وقوع مناوشات أو أى أعمال شغب.

يذكر أن المحكمة العسكرية العليا للطعون قد قضت في مارس الماضي، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 6 من المحكوم عليهم فى قضية «عرب شركس» والمؤبد لـ2 منهم، فيما رفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم، في القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، والقيام بأعمال إرهابية ضد رجالها ومنشآتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا