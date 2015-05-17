الكنيسة الإثيوبية تكرم الشهداء المسيحيين الإثيوبيين والأقباط المصريين

كرمت الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، الشهداء المسيحيين الإثيوبيين والأقباط المصريين، الذين قتلوا في ليبيا مؤخرا على يد تنظيم داعش الإرهابي، حيث قرر مجلس السيندوس المقدس للكنيسة منحهم لقب “شهداء القرن الواحد والعشرين”، وهي درجة من مراتب شرف الاستشهاد، وذلك طبقا لبيان صادر عن الكنيسة الإثيوبية الإرثوذكسية نشرته صحيفة “سيندك” الإثيوبية.

وأكد البيان على أن هؤلاء الشهداء قد واجهوا الموت بصورة بشعة لمجرد كونهم مسيحيين، وأنه قد تم منحهم اللقب على ضوء رفضهم القيام بتغيير دينهم وصمودهم مفضلين الموت. ويأتي هذا القرار من قبل الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية في أعقاب الجهود المصرية التي نجحت في إجلاء عدد من المواطنين الإثيوبيين من ليبيا، كما يأتي في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الإثيوبية من تحسن ملحوظ في كافة المجالات في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك بينهما.