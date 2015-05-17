البابا فرنسيس يعانق أبومازن فى ختام طقوس تقديس الراهبتين الفلسطينيتين

عانق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى ختام طقوس الاحتفال بتقديس الراهبتين الفلسطينيتين. وصفق الجمهور المسيحى المتواجد فى ساحة القديس بطرس فى حاضرة الفاتيكان بحرارة.

كما شكر البابا فى كلمته، بحسب ما نُشر فى رام الله اليوم، الوفد الفلسطينى المشارك فى الاحتفال. وفى بداية الاحتفال ولأول مرة فى الفاتيكان، خدم شبان فلسطينيون وأردنيون الذبيحة الإلهية فى الفاتيكان.

>وشهدت ساحة القديس بطرس حضورا واسعا للمسيحيين من فلسطين والأردن ولبنان، ورفعت أعلام الدول الثلاث.وكان البابا فرنسيس وصف الرئيس محمود عباس، خلال اجتماع فى حاضرة الفاتيكان أمس السبت، بأنه "ملاك السلام". كما تم رفع علم فلسطين لأول مرة لوصول رئيس دولة فلسطين لحاضرة الفاتيكان.

كما بحث أبومازن خلال اجتماع مع البابا أمس العلاقات الثنائية بين فلسطين والكرسى الرسولي، وعلاقة الصداقة التاريخية والقوية بين الطرفين، وجرى فى نهاية الاجتماع تبادل الهدايا بين الجانبين.

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