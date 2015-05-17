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منافسة بين"جبيل"اللبنانية و"أبها"السعودية على لقب عاصمة السياحة العربية

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منافسة بين"جبيل"اللبنانية و"أبها"السعودية على لقب عاصمة السياحة العربية منافسة بين"جبيل"اللبنانية و"أبها"السعودية على لقب عاصمة السياحة العربية
عقدت لجنة الخبراء العرب المعنية باختيار عاصمة السياحة العربية اجتماعا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لاختيار عاصمة السياحة العربية للعام ٢٠١٦.

وناقش الخبراء ملفين مقدمين من المملكة العربية حول اختيار مدينة "أبها" عاصمة للسياحة العربية، وملفا آخر مقدما من جمهورية لبنان لاختيار مدينة "جبيل" اللبنانية لتكون عاصمة للسياحة العربية للعام ٢٠١٦.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اختيار المدينة الفائزة من بين المدينتين السعودية واللبنانية خلال اجتماع وزراء السياحة العرب نهاية العام الجارى.

الجدير بالذكر، أن مدينة "أربيل" العراقية كانت عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠١٤ وتم اختيار مدينة "الشارقة" الإماراتية عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠١٥ الجارى.

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مصر 365

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