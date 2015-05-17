أهالى شبرا خيت بالبحيرة يستغيثون من انقطاع المياه لمدة 20 ساعة يوميًا

شهدت قريتا أبو السحما وأبو يحيى، التابعتان لمركز شبراخيت بالبحيرة، حالة من الغضب الشديد بسبب انقطاع مياه الشرب لأكثر من20 ساعة يوميًا، منذ 3 أشهر، مما يهدد حياة الأهالى بالوباء والأمراض المزمنة خاصة الفشل الكلوى.

وأكد ممدوح سعد زقزوق، أحد الأهالى، المعاناة الشديدة لأهالى القريتين مع انقطاع المياه معظم الوقت على مدار شهور متواصلة، ولجوؤهم إلى مياه الطلمبات غير الصحية، لافتا إلى تقديم شكاوى عديدة بهذا الشأن إلى مسؤولى شركة مياه البحيرة ولكن دون جدوى.

وطالب الأهالى، ويبلغ عددهم أكثر من 20 ألف نسمة، وزير الإسكان ومحافظ البحيرة بالتدخل الفورى لحل تلك المشكلة قبل تصاعد الأزمة.