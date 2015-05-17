أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى شبرا خيت بالبحيرة يستغيثون من انقطاع المياه لمدة 20 ساعة يوميًا

Google+ Print
أهالى شبرا خيت بالبحيرة يستغيثون من انقطاع المياه لمدة 20 ساعة يوميًا أهالى شبرا خيت بالبحيرة يستغيثون من انقطاع المياه لمدة 20 ساعة يوميًا
شهدت قريتا أبو السحما وأبو يحيى، التابعتان لمركز شبراخيت بالبحيرة، حالة من الغضب الشديد بسبب انقطاع مياه الشرب لأكثر من20 ساعة يوميًا، منذ 3 أشهر، مما يهدد حياة الأهالى بالوباء والأمراض المزمنة خاصة الفشل الكلوى.

وأكد ممدوح سعد زقزوق، أحد الأهالى، المعاناة الشديدة لأهالى القريتين مع انقطاع المياه معظم الوقت على مدار شهور متواصلة، ولجوؤهم إلى مياه الطلمبات غير الصحية، لافتا إلى تقديم شكاوى عديدة بهذا الشأن إلى مسؤولى شركة مياه البحيرة ولكن دون جدوى.

وطالب الأهالى، ويبلغ عددهم أكثر من 20 ألف نسمة، وزير الإسكان ومحافظ البحيرة بالتدخل الفورى لحل تلك المشكلة قبل تصاعد الأزمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365