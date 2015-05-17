إزالة 26 حالة تعديات على الرقعة الزراعية فى حملة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مسئولى الجهات الإدارية بمجالس مدن طنطا وكفر الزيات وسمنود والمحلة حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف والوحدات المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 22 حالة تعد على الرقعة الزراعية بقرية محلة زياد مركز سمنود فى المحضر 5718 إدارى مركز سمنود وإزالة 2 حالة تعدى على الرقعة الزراعية بقرى المنشية الجديدة وشبشير الحصة مركز طنطا فى المحضرين 5691،5526 إدارى مركز طنطا.

كما تم إزالة حالة تعدى على الرقعة الزراعية بكفر الزيات فى المحضر رقم 5526 إدارى مركز كفر الزيات، كما تم تنفيذ (2) قرار غلق صادرين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود فى المحضر 5724 إدارى مركز شرطة سمنود، وتم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية بنتائج الحملة.