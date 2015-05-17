مصرع عامل فى اشتباكات ثأرية بين عائلتين بأطفيح

لقى عامل مصرعه إثر اشتباكات ناجمة عن تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى أبو عزوز والشمنكى، بقرية الكوباية التابعة لمركز أطفيح.

تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمود فاروق، إخطارًا بنشوب اشتباكات بين عائلة "عزوز" والشمنكى أسفرت عن مقتل عامل من عائلة أبو عزوز، بسبب خلافات قديمة بين العائليتن أدت إلى وفاة شخص من عائلة الشمكنى منذ عام.

وبانتقال العميد محمد أبو الفتوح مفتش مباحث جنوب الجيزة، تمت السيطرة على الاشتباكات، وضبط 3 من عائلة الشمنكى متورطين فى القتل، ونشر تشكيلات أمنية وقتالية للفصل بين العائليتن لمنع تجدد الاشتباكات، وتحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، بإحالة المتهمين للنيابة فباشرت التحقيقات.

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