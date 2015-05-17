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ضبط 2180 صاروخ ألعاب نارية داخل محل بيع أدوات صيد فى المحلة

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ضبط 2180 صاروخ ألعاب نارية داخل محل بيع أدوات صيد فى المحلة ضبط 2180 صاروخ ألعاب نارية داخل محل بيع أدوات صيد فى المحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود، من ضبط 2180 صاروخا وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل محل بيع أدوات الصيد بالمحلة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، بقيام شاكر العمدة 68 سنة صاحب محل أدوات صيد بالمحلة بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها، لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المحل وضبط 2180 صاروخ ألعاب نارية، البعض منها متعدد الطلقات والبعض الآخر محدث للصوت والشرر.

واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 6933 جنح قسم ثان المحلة، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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