مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادثى سير منفصلين بالوادى الجديد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون اليوم الأحد، فى حادثين منفصلين بطريق أسيوط- الخارجة بالقرب من نقطة كمين المنيرة، وعلى طريق باريس – الأقصر، بالقرب من نقطة الكيلو 170، وتم نقل المصابين لمستشفى أرمنت بقنا وجثة المتوفى لمشرحة المستشفى فى الحادث الأول، كما تم نقل جثة المتوفى فى الحادث الثانى لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضران بالحادث، وتمت إحالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بانقلاب سيارة ملاكى رقم "50699 ملاكى أسيوط" بالقرب من نقطة كمين المنيرة على طريق الخارجة أسيوط، أسفر عن مصرع إبراهيم محمد جابر على 38 سنة قائد السيارة ومقيم مدينة أسيوط، وتحرر للحادث المحضر رقم 2827 جنح قسم شرطة الخارجة.

كما ورد إخطار لمدير الأمن يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من نقطة الكيلو 170 على طريق باريس – الأقصر، ما أسفر عن مصرع "محمود محمد القاضى" 45 سنة ومقيم قنا وإصابة كل من أحمد جاد الله سعد 35 سنة ومقيم نجع حمادى بالأقصر وأبو اليزيد فارس عبد الفتاح 35 سنة بإصابات متنوعة، وتم تحرير المحضر رقم 93 جنح مركز شرطة باريس لسنة 2015، وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق .