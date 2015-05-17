مصرع موظف سقط من أحد الأدوار العلوية بمصنع سكر أرمنت بالأقصر

لقى موظف فى مصنع سكر أرمنت بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، مصرعه، وذلك عقب اختلال توازنه وسقوطه من أحد الأدوار العلوية بالمصنع، مما أدى لإصابته بكسور ونزيف بالمخ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من مستشفى الأقصر الدولى يفيد بوفاة "إيهاب.أ.ى” 45 سنة موظف بمصنع سكر أرمنت، متأثرًا بإصابته بكسور فى الكتف والرأس والساقين، ونزيف فى المخ، وذلك عقب سقوطه من أحد أدوار المصنع، تحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.