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ضبط سيارة محملة بـ973 لتر ثنر منتهى الصلاحية فى طنطا

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ضبط سيارة محملة بـ973 لتر ثنر منتهى الصلاحية فى طنطا ضبط سيارة محملة بـ973 لتر ثنر منتهى الصلاحية فى طنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط سيارة نقل أثناء مرورها أمام نقطة محلة مرحوم مركز طنطا محملة بـ973 لتر ثنر منتهى الصلاحية قبل بيعها لأصحاب محلات البويات.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة 920537 نقل الغربية قيادة "حسن. ب. ع. ال" 30 سنة مقيم بقرية الفرستق مركز بسيون وبرفقته "محمود. ع. م" 28 سنة أثناء مرورها أمام نقطة محلة مرحوم مركز طنطا محملة بكمية من مذيبات البويات (الثنر) المخلوطة بالبنزين المدعم وكمية من الثنر المنتهى الصلاحية بقصد بيعه لأصحاب محلات البويات.

وبحصر الكمية تبين أنها 973 لتر ثنر منتهى الصلاحية، وبمناظرة المضبوطات تبين أنها ينبعث منها رائحة البنزين المدعم مما يشتبه فى كونها مخلوطة بالبنزين المدعم، وبسؤال "حسن. ب. ع" بما أسفر عنه الضبط أقر أنه سائق بالأجر، وتحرر المحضر 15747 جنح مركز طنطا وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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