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أمين عام مساعد الجامعة العربية: الأمم المتحدة ارتكبت خطأ فادحا بتقسيم فلسطين

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أمين عام مساعد الجامعة العربية: الأمم المتحدة ارتكبت خطأ فادحا بتقسيم فلسطين أمين عام مساعد الجامعة العربية: الأمم المتحدة ارتكبت خطأ فادحا بتقسيم فلسطين
وجه السفير محمد صبيح، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، الشكر إلى اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصريين لدعمهما للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن ذكرى النكبة الفلسطينية هى ذكرى أليمة تمر على الوطن العربى كله، مشددا على استمرار النضال والانتفاضة الفلسطينية بالرغم من الصمت الدولى.

وأضاف صبيح، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، أن العدوان الإسرائيلى مستمر على الأراضى والمقدسات الإسلامية والقبطية لافتا إلى أن تلك المعاناة مستمرة منذ 7 عقود، معربا عن فخره وامتنانه بروح الشعب الفلسطينى وجرأته فى مواجهة الطغيان والعدوان الإسرائيلى.

كما أشار أمين عام مساعد جامعة الدول العربية السفير محمد صبيح إلى أن تقسيم فلسطين كان جرما ارتكبت فيه الأمم المتحدة خطأ فادحا، لافتا إلى أن العرب حاولوا مرارا وتكرارا رفض هذا التقسيم وإلغاءه بتقديم مذكرات إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية فى لاهاى.
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