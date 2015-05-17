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السعودية ترأس الاجتماع الحادى والثلاثين للجنة التعريفة الموحدة بالجامعة العربية

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السعودية ترأس الاجتماع الحادى والثلاثين للجنة التعريفة الموحدة بالجامعة العربية السعودية ترأس الاجتماع الحادى والثلاثين للجنة التعريفة الموحدة بالجامعة العربية
عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الحادى والثلاثين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة برئاسة المستشار عبد العزيز المغيرة مستشار قانونى بالجمارك ، ومشاركة ممثلى الأجهزة الجمركية العربية.

وصرح المغيرة بأن اجتماع اللجنة الذى يستمر على مدى خمسة أيام يناقش مواقف الدول العربية للدخول فى عملية التفاوض للتعريفة الجمركية الموحدة، وذلك وفقا لنتائج الاجتماع السابق للجنة مع الخبير المتخصص فى شئون التعريفة الجمركية بمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف المغيرة فى تصريحات له على هامش الاجتماع أن اللجنة تناقش أيضا هياكل التعريفة الجمركية، وذلك وفق قاعدة بيانات الأمانة العامة للجامعة العربية فضلا عن السياسات الخاصة بالتفاوض الجمركية وكيفية بَدْء عملية التفاوض حول التعريفة الجمركية والآلية الخاصة بذلك، معربا عن أمله أن يتم إنجاز هذه التعريفة الموحدة باعتبارها أحد متطلبات إقامة الاتحاد الجمركى ومشيرا فى الإطار ذاته إلى أنه يحتاج لبعض الوقت لأنه يرتبط بالسياسات الاقتصادية والتجارية للدول.

وكان مارتى دارلان خبير منظمة التجارة العالمية شارك فى الاجتماع السابق للجنة للرد على استفسارات المشاركين حول عملية التفاوض للتعريفة الجمركية حيث قدم عرضا مرئيا حول الالتزامات داخل منظمة التجارة العالمية وكيفية.

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مصر 365

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