إليسا تهدد دنيا سمير غانم: سأنافسك بالتمثيل وتشكر راغب على دعمه لها

بدأت الحلقة الخامسة من العروض المباشرة لبرنامج "أكس فاكتور"، بسؤال طرحه مقدما البرنامج على لجنة التحكيم عن ماذا أضاف البرنامج لكل منهم؟، فكان رد راغب بالتطرق إلى اختلاف البرنامج عن باقي برامج المواهب بالنظر إلى تقسيم المواهب إلى فئات، وبالتالي يستطيع الجمهور أن يتابع الفئة التي يريدها.



من جهة آخرى، أعلن راغب علامة عن حدثين مهمين على حد تعبيره، الأول كان مباركة راغب لوليد آل ابراهيم رئيس مجموعة MBC على تكريمه وحصوله على صفة "شخصية العام" في منتدى دبي الإعلامي، موضحاً أن التكريم كان من قبل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

والحدث الثاني الذي وصفه راغب بالنصر الكبير، هو الحفلة التي أحيتها إليسا في باريس، متوجهاً لها بالقول: "أنا عم تابعك لحظة بلحظة"، كما بارك لها على فيديو كليب "يا مرايتي".

بدورها شكرت إليسا راغب على كلامه وقالت إنها أتت مباشرة من المطار إلى البرنامج، وكان واضحاً عليها التعب وقلة التركيز إذ لم تستطع بدايةً أن تتذكر الجملة التي قالتها في الكليب للمرأة وهي"اكسري صمتك ما تكسري مرايتك"، وتحدثت عن الكليب مشيرةً إلى أنها أرادت الاستفادة منه للإضاءة على قضية العنف ضد المرأة، وأرادت أن يكون الكليب محطة صغيرة لتشجيع النساء على الانتفاضة، وعندما أثنت مقدمة البرنامج دانييلا رحمة على أداء إليسا ومهارتها في التمثيل، قالت إليسا: "رح نافس دنيا في مجال التمثيل".



أما دنيا سمير غانم، فكانت الوحيدة التي ردت على سؤال اللجنة، وقالت إنها استفادت كثيراً من البرنامج، وعرفت كم يحب الجمهور أن يرى المواهب الجديدة، وأضافت أنها استفادت من الجلوس مع راغب وإليسا.

وخلال عرض المواهب، بدا واضحاً التقدم في أداء المشتركين، لكن دنيا سمير غانم وجّهت الكثير من الملاحظات لهم، في وقت حاولت أن تدافع عن مشتركي فريقها عندما كانت توجه لهم أي ملاحظة، أما إليسا فكانت أكثر دبلوماسية في تعليقاتها على أداء جميع المشتركين.



لاتويا من فريق راغب كانت أول من صعد المسرح وغنت أغنية "The Power of Love" حيث عبر راغب عن فخره بها، وقال لها "مليون برافو"، أما "The Five" من فريق دنيا فقدم أغنية "خليني معاك" لرامي عياش، حيث أثنت لجنة الحكم على أدائه، لكن راغب سألهم عن شائعة الغرور التي سمعها مؤخراً عنهم، لترد عليه دنيا بالقول "إنها محبة الجمهور لهم وليس غروراً"، كما علقت إليسا بالقول "إن الغرور مقبرة النجاح".

وبعد أن انتهى مجدي شريف من فريق إليسا من وصلته الغنائية، وجهت دنيا ملاحظات له مثل عن عدم قدرته على تنظيم النفس وفقدان تركيزه بوجود الجمهور لتقاطعها إليسا بالقول: "لا كان منيح"، وأضافت ممازحة: "دنيا أنا كنت كتير لطيفة مع فريقك".



أما فريق "Mounib Groub" الذي تشرف عليه دنيا سمير غانم والذي خرج من المنافسة في نهاية الحلقة، فقدم لوناً جديداً على حد قول دنيا، في وقت رأى راغب أنه فنياً لم ير أي أمر جديد ولم يلاحظ تطوراً في الفريق.

أما إليسا فقالت لهم: أنتوا ولادي ولكن لم تبهروني"، لترد دنيا: "أنتم أبهرتوني لأنكم قدمتوا لوناً جديداً ونجحتوا فيه".



وانتهت الحلقة في حلول كل من هند زيادي من فريق إليسا، و"Mounin Group" من فريق دنيا في منطقة الخطر، حيث صوتت دنيا لبقاء "Mounib Group" "كرمال أولاده" على حد تعبيرها، لتعلق عليها إليسا ضاحكةً: "دنيا إنتي وأولادك بتشيلوا الهم عن القلب"، وإليسا صوتت بدورها لهند، ليحسم راغب النتيجة بخروج "Mounib Group" وبقاء هند التي وصفتها إليسا بالحصان الرابح.

