رمضان 2015 يشهد عودة ولد الديرة للدراما

صبح النجم الكويتي الكوميدي خالد العقروقة الملقب بـ"ولد الديرة" رسمياً داخل السباق الدرامي الرمضاني، من خلال مسلسل "الدحري" المتوقع بدء تصويره خلال ساعات من الأن، بمبادرة من المنتج نايف الراشد الذي استطاع أن يقنع ولد الديرة بالعودة، متجاوزاً آلام مرضه وحالته النفسية السيئة على خلفية رحيل شقيقه منذ أيام.



وتدور أحداث المسلسل في 30 حلقة، مدة كل واحدة 25 دقيقة، تعيد الروح مجدداً لكاراكتر "ولد الديرة" الذي سوف يظهر بشخصية الدحري في عمل كوميدي اجتماعي يزخر بالعديد من المواقف الساخرة ويحمل نقدا موضوعيا للعديد من القضايا من جهة اخرى ويبدو ان ضيق الوقت لن يحول دون اتمام تصوير العمل وتنفيذه قبل رمضان لاسيما وان الشركة المنتجة للفنان نايف الراشد سوف تسخر كافة الامكانات على الصعيدين التقني والفني للحاق بالسباق الدرامي الرمضاني المتوقع ان يشتعل في ظل عودة العقروقة لما يحظى به من شعبية ، بينما يشهد العام نفسيه اطلالة مميزة ايضا لنجوم الكوميديا في الخليج.

ومن المتوقع ان يتم الكشف عن فريق العمل بالكامل خلال الساعات القليلة المقبلة لاسيما وان الشركة المنتجة تكثف الاتصالات حاليا لاستطلاع الاسماء المقرر ان تشارك الى جانب خالد.

وبدأت شهرة ولد الديرة تتسع عندما قدم مسرحيات عدة مع الكاتب المسرحي الكبير محمد الرشود, منها »لولاكي«, »الكرة مدورة« و»بشت المدير«, وبالنسبة للتلفزيون فقد شارك في الكثير من الأعمال التلفزيونية الناجحة مثل البرنامج المنوع »خذ وخل«, مع النجمين داوود حسين وانتصار الشراح وأيضا شارك بمسلسلين مع الفنان عبدالله الحبيل هما "رجل سنة ستين" والمسلسل الكوميدي "صالح تحت التدريب".

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