عبد المنعم عمايري لسامر المصري: نعم لا أعرفك ومن يطرق الباب يسمع الجواب

دمشق-أروى الباشا

تعقيباً على تصريح الفنان السوري عبد المنعم عمايري أنّ مواطنه الفنان السوري سامر المصري "شخص لا يعرفه ولم يسمع به سابقاً"، قال عمايري إنّ كلام المصري عنه اضطره ليدلي بهذا التصريح وأنّ "من يدق الباب يسمع الجواب".

وكان سُرِّب للمصري من "جلسة خاصة" بأنّه قال إنّ المشاركة في برنامج "شكلك مش غريب" عُرضت عليه قبل عمايري واعتذر، وأنه علّمه التقليد أيّام الدراسة، فطُلب من عمايري التّعليق على هذا الموضوع في حواره مع إحدى الصّحف اللبنانيّة، فما كان منه إلا أن أجاب "تتكلم عن شخص لا أعرفه ولم أسمع به سابقاً ويبقى هذا رأيه، وهو عبارة عن تفاهات لا تستحق الرد ولا يجدر بي إعطاء وقت لآراء ملايين من عامة الناس".

وقال عمايري في تصريح خاص لـ "سيدتي نت"، "إذا أصبح سامر المصري يتكلّم بهذه الطّريقة فأنا بالتّأكيد لا أعرفه، بالنهاية نحن نتحدث عن فن ولا يحق لأحد تقييم أحد، أو الادّعاء بقيامه بتعليم زملائه أصول التّقليد فهذا الكلام بحد ذاته عبارة عن تفاهة، ومن غير المقبول الحديث بهذه الطريقة، أنا لم أقصد الإساءة لشخصه ولم أقل عنه تافه كما عنونت المواقع بل وصفت الموقف بالتّافه مجازاً".

وكانت مواقع الكترونيّة عديدة تداولت تصريح عمايري مُحرّفاً وكتبت عنواناً عريضاً تصدّر صفحاتها الرئيسيّة وأحدث ضجّة كبيرة، وهو "عبد المنعم عمايري: سامر المصري لا أعرفه وتافه".

يذكر أنّ عمايري حصد اللّقب الأول في برنامج "شكلك مش غريب" الذي كان مخصّصاً لتقليد المشاهير بعد أن تنافس في الحلقة الختامية مع السعودي خالد الشاعر واللبنانية باسمة والأردنية ميس حمدان.

الفنّان السوري الذّي جسّد أصعب الشّخصيّات في الدراما السوريّة، أتقن أيضاً التّقليد في "شكلك مش غريب" بشهادة النّقاد ولجنة التحكيم والجمهور الذي صوّت له، ونجح بتقليد العديد من الشخصيات الفنيّة منهم: كاظم الساهر، فهد البلان، ملحم بركات، دريد لحام، جورج وسوف، فريد الأطرش، عبد الرب إدريس، سعدون جابر..

وأضاف عمايري في تصريحاته "طوال مسيرتي الفنيّة التي امتدّت على مدار أكثر من 25 عاماً لم أدخل بمهاترات أو أي سجالات مع أحد من زملائي، ولستُ من مُحبّي الظهور في الإعلام، سهل على الممثّل أن يتكلّم ويُصرّح، ولكن الصّعب أن يعمل ويستمر ويثبت مكانه في الوسط الفني".

وأكّد عمايري أن لا خلافات سابقة أو مواقف حدثت بينه وبين المصري، فيما ختم بأنّ الفن رسالة إنسانية، وكل شخص لديه تجربته الخاصّة ومساحته التي لا يجب على أحد الاقتراب منها.

يذكر أنّ "سيدتي نت" حاول الاتّصال بالفنان سامر المصري، ولكن لم نتمكّن من التّواصل معه بسبب عدم الرّد، مع الإشارة إلى أنه لم يشارك بأي عمل درامي لموسم دراما رمضان 2015 ، كما أنّه غائب تماماً عن السّاحة الدراميّة منذ عام 2012 حيث كان آخر عمل قدّمه هو مسلسل "أبوجانتي2"، فيما كان يعلّل ابتعاده عن السّاحة الفنيّة بتأثّره بالأحداث المشتعلة التي تجري في سوريا، وعجزه عن التّأقلم مع حالة التّشرذم التي حدثت للعاملين في المجال الدرامي السوري.