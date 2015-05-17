حبس زوجين عربيين أدرا مسكنهما للدعارة بعجمان

قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية دائرة الجنايات برئاسة القاضي سليمان حافظ ابو العنين وعضوية كلا من القاضي احمد الصاوي بخيت ، القاضي محمد الحمادي ، بحبس المتهم (ع.ب ) عربي الجنسية وزوجته (س. خ ) عربية الجنسية بالحكم عليهما 3 أشهر وابعادهما عن الدولة بعد انتهاء فترة الحكم وذلك لا دراتهما منزلهما للدعارة واستغلال بغاء المتهمة الثالثة (ر.ج ) اسيوية الجنسية والمتهمة الرابعة (ح .ع ) اسيوية الجنسية مقابل نقدي نظير مساعدتهما علي ارتكاب الدعارة وممارسة الرزيلة مع الرجال دون تمييز مقابل 300 درهم في كل مرة. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الاول والثالثة والرابعة بتغريم كل واحد منهم الف ومائة درهم عن تهمة تحسين المعصية والحبس 3 اشهر للمتهمة الثالثة والابعاد عن الدولة.

وحول تفاصيل القضية اقر المتهم الاول بانه تم ضبطه متلبسا عبر كمين محكم من رجال التحريات والمباحث الجنائية في منزله في منطقة الكرامة وسط عجمان موكدا بانه يقوم بممارسة تسهيل الدعارة للمتهمة الرابعة مقابل مبلغ 300 درهم ويقوم بأخذ مبلغ 100 درهم والباقي يعود اليها في كل مرة وان المتهمة الثالثة والدة زوج المتهمة الرابعة هي من تقوم بإحضار الزبائن الي البيت الذين يريدون ممارسة الزنا وهي من تقوم بالاتفاق معهم كما ان زوجته احيانا تتسلم المبالغ المالية وتسهل ممارسة الدعارة للمتهمة الرابعة ، كما تم ضبط مبلغ مال الكمين الخاص بالشرطة في جيبه يوم ضبطه.

وقال المتهم بتحقيقات النيابة العامة بانه تعرف مع زوجته بالمتهمتين وقررا السكن معهما علي سداد مبلغ يومي ، اما المتهمة الثانية اقرت في تحقيقات النيابة العامة بانها تمارس الدعارة في شقتها مقابل المال وتقوم كذلك بتسهيل ممارسة الدعارة للمتهمة الثالثة وتذكر بانها مارست الدعارة مع 3 رجال اخر مرة قبل ضبطها مقابل 500 درهم من كل شخص وتقوم بجلب الزبائن الي البيت من الشارع حيث انهم يقمون بإعطائها ارقام هواتفهم ويتم الاتفاق معها لتسهيل الدعارة وافادة بان المتهمة الرابعة مارست الدعارة مع 10 رجال وهي من قامت بالتواصل معهم واحضارهم لمنزلها موكدة ان زوجها يعلم بالأمر كما انها تسلمت مبلغ كمين الشرطة وقامت بتسليمه لزوجها.

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