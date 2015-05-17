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حزب الحركة الوطنية يدشن أول أمانة لذوى الاحتياجات الخاصة بشبرا الخيمة

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حزب الحركة الوطنية يدشن أول أمانة لذوى الاحتياجات الخاصة بشبرا الخيمة حزب الحركة الوطنية يدشن أول أمانة لذوى الاحتياجات الخاصة بشبرا الخيمة
أعلن حزب الحركة الوطنية، أمانة شبرا الخيمة أول، عن تدشين أول أمانة نوعية لذوى الاحتياجات الخاصة لأبناء مدينة شبرا الخيمة لمد يد العون لهم وإيصال أصواتهم وطلباتهم للمسئولين التنفيذيين لمساعدتهم فى الحصول على حقوقهم، وتلبية مطالبهم المشروعة.

ودعا الحزب فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، جميع المواطنين وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة التوجه إلى أمانة شبرا الخيمة لتقديم شكواهم وطلباتهم، وحضور الندوات واللقاءات، وأشار بيان الحزب إلى أنه جارى عمل قاعدة بيانات خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة بشبرا الخيمة ومتحدى الإعاقة للتعامل والتواصل معهم من خلال تلك الأمانة، والعمل على حل مشاكلهم على أرض الواقع.

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مصر 365