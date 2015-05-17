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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان الإعدادية ويسأل عن طالب غائب

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تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من اللجان فى اليوم الثانى لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى "الإعدادية"، حيث زار مدرسة طه حسين للبنين والتى تضم 13 لجنة، وأعرب الطلاب عن رضاهم عن مستوى الامتحان دون شكوى.

كما تساءل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية عن موقف أحد الطلاب الغائبين، وأكد حرصه على التواصل معه لمعرفة أسباب غيابه، وأوضح المهندس سرور إبراهيم وكيل الوزارة أن سبب الغياب حصول الطلاب على درجات ضعيفة فى نصف العام الدراسى الأول، وقرر برغبته عدم دخول امتحان نصف العام الدراسى الثانى.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية لجنة فاطمة الزهراء بنات والتى تضم 12 لجنة، وأوضحت الطالبات أن الامتحان جيد ومن المنهج وبعيد عن التعقيد.

واستمع المحافظ إلى شكوى إحدى العاملات التى تطالب بالتثبيت، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتواصل مع هيئة التنظيم والإدارة لبحث المشكلة والوصول إلى حل لها.

يذكر أن 18 ألفا و522 طالبا وطالبة يؤدون اليوم الأحد، الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية فى 131 لجنة على مستوى الإدارات المختلفة.

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أثناء جولته فى لجان الامتحانات -اليوم السابع -5 -2015
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اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أثناء جولته فى لجان الامتحانات

المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية يطمئن على سير الامتحانات -اليوم السابع -5 -2015
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المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية يطمئن على سير الامتحانات

أثناء تفقد المحافظ ووكيل الوزارة لإحدى اللجان -اليوم السابع -5 -2015
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أثناء تفقد المحافظ ووكيل الوزارة لإحدى اللجان

المحافظ يسأل عن غياب أحد الطلاب -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ يسأل عن غياب أحد الطلاب

المحافظ تحدث لوكيل الوزارة -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ تحدث لوكيل الوزارة

يسأل الطلاب عن امتحان اللغة الإنجليزية -اليوم السابع -5 -2015
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يسأل الطلاب عن امتحان اللغة الإنجليزية

إحدى لجان الشهادة الإعدادية -اليوم السابع -5 -2015
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إحدى لجان الشهادة الإعدادية

أثناء الجولة فى عدد من اللجان -اليوم السابع -5 -2015
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أثناء الجولة فى عدد من اللجان

أثناء مغادرة المحافظ للجان الامتحانات -اليوم السابع -5 -2015
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أثناء مغادرة المحافظ للجان الامتحانات


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