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متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يشارك بالاحتفال فى يوم المتاحف غدا

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متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يشارك بالاحتفال فى يوم المتاحف غدا متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يشارك بالاحتفال فى يوم المتاحف غدا
يشارك متحف السادات بمكتبة الإسكندرية فى احتفالات اليوم العالمى للمتاحف الاثنين 18 مايو فى المتحف القومى للحضارة المصرية بعين الصيرة بالفسطاط تحت رعاية المجلس العالمى للمتاحف ICOM.

ويشارك المتحف فى الجلسة الثانية لهذا الاحتفال والتى تضم مجموعة من العناوين؛ منها: طرق حديثة للتفاعل والتواصل مع المجتمع، المتاحف كمراكز تميز وجذب للأنشطة، دور المتاحف فى تعزيز التوعية المجتمعية، وتعزيز السلوك المجتمعى نحو أطر مجتمعية واقتصادية لخدمة المتاحف والمجتمع المحيط. هذا ويعقد احتفال هذا العام تحت عنوان "المتاحف المصرية نحو منهجية معاصرة لمجتمع مستدام".

ويذكر عمرو شلبى، مدير المتحف، أن المتحف مفتوح للجمهور طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ11 صباحا وحتى الـ7 مساء ما عدا يوم الجمعة، ويمكن للزائر أن يشاهد الرئيس السادات بطريقة جديدة مختلفة من خلال مشاهدة مقتنيات خاصة بالرئيس السادات خصت بها أسرة الرئيس الراحل مكتبة الإسكندرية، وكذلك مشاهدة الفيلم الخاص به من إنتاج مكتبة الإسكندرية، والعرض البانورامى الخاص والمعروف بـCulturama، وهو عرض تفاعلى، يُقدم من خلال تسع شاشات رقمية.

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للمتاحف، بدأ الاحتفال به منذ عام 1977 ويأتى فى الـ18 من مايو من كل عام، تحت رعاية المنظمة العالمية للمتاحف ICOM والتى تم إنشاؤها منذ عام 1946، وتضم أكثر من 32 ألف عضو من الخبراء العاملين فى المتاحف من 136 دولة وإقليم حول العالم، وقد انضمت حديثا متاحف مكتبة الإسكندرية إلى المجلس العالمى للمتاحف والذى سيسمح بوضع متاحف المكتبة على الخريطة العالمية للمتاحف حول العالم.

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مصر 365