صنداى تايمز: السعودية اتخذت قرارا استراتيجيا بالحصول على أسلحة نووية

نقلت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية اليوم الأحد عن مسؤولين أمريكيين بارزين أن المملكة العربية السعودية اتخذت "قرارا استراتيجيا" بالحصول على أسلحة ذرية "جاهزة" من باكستان ، الأمر الذى قد يشعل سباق تسلح جديد فى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن " هذه الخطوة من جانب السعودية التى مولت جانبا كبيرا من البرنامج النووى لإسلام آباد على مدار العقود الثلاثة الماضية تأتى وسط حالة من الغضب المتزايد بين الدول العربية السنية بسبب اتفاق يدعمه الرئيس الأمريكى باراك أوباما تخشى هذه الدول من أن يتيح لعدوها اللدود ، إيران الشيعية ، تطوير قنبلة نووية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من أن انضمام السعودية إلى النادى النووى قد يدفع تركيا ومصر إلى الحذو حذوها.