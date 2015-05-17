أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

صنداى تايمز: السعودية اتخذت قرارا استراتيجيا بالحصول على أسلحة نووية

Google+ Print
صنداى تايمز: السعودية اتخذت قرارا استراتيجيا بالحصول على أسلحة نووية صنداى تايمز: السعودية اتخذت قرارا استراتيجيا بالحصول على أسلحة نووية
نقلت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية اليوم الأحد عن مسؤولين أمريكيين بارزين أن المملكة العربية اتخذت "قرارا استراتيجيا" بالحصول على أسلحة ذرية "جاهزة" من باكستان ، الأمر الذى قد يشعل سباق تسلح جديد فى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن " هذه الخطوة من جانب السعودية التى مولت جانبا كبيرا من البرنامج النووى لإسلام آباد على مدار العقود الثلاثة الماضية تأتى وسط حالة من الغضب المتزايد بين الدول العربية السنية بسبب اتفاق يدعمه الرئيس الأمريكى باراك أوباما تخشى هذه الدول من أن يتيح لعدوها اللدود ، إيران الشيعية ، تطوير قنبلة نووية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من أن انضمام السعودية إلى النادى النووى قد يدفع تركيا ومصر إلى الحذو حذوها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل