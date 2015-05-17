رئيس بوكا يفكر في الاستقالة من منصبه بالاتحاد الأرجنتيني

(إفي): يفكر رئيس بوكا جونيورز الأرجنتيني دانييل أنجيليكي في الاستقالة من منصبه كنائب رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على ضوء الأحداث الأخيرة التي جرت في مباراة الـ"سوبر كلاسيكو" بكأس ليبرتادوريس أمام غريمه الأزلي ريفر بليت.

وقال أنجيليكي في تصريحات لقناة (أمريكا) إنه يفكر في ترك منصبه بالاتحاد لأن "الكثير من الأشياء تقال وما يفعل قليل، وكل يوم يمر تكون الأمور أسوء".

وأفاد المسئول على الرغم من هذا بأنه لا ينتوي بأي حال من الاحوال الاستقالة من منصبه كرئيس لنادي بوكا.

وصرح أنجيليكي "أنوي اتمام فترة رئاستي التي تنتهي في منتصف ديسمبر".

يشار إلى أن بوكا جونيورز يتعرض لسيل من الانتقادات بسبب حوادث العنف التي وقعت الخميس الماضي أثناء اياب ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس ضد ريفر بليت.

ووقعت الأحداث أثناء تجمع لاعبي ريفر في ممر الدخول لأرض ملعب لابومبونيرا بين الشوطين حيث قام شخص ملثم بالقاء مادة عليهم.

وخرج اللاعبون للملعب وهم يدمعون ومصابون بالتهابات وحروق.

ووفقا لما قالته وسائل اعلام محلية فإن مرتكب الواقعة هو قيادي بروابط الـ"باراس برافاس" يعرف بإسم الـ"باناديرو".

وكانت المباراة مليئة بالأخطاء في التنظيم وبعض التصرفات التي تخلو من الروح الرياضية وأوقفت بعض هذه الواقعة.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي بخوص النتيجة من قبل الـ(كونميبول) الذي منح بوكا مهلة لتقديم أدلة للدفاع عن نفسه.