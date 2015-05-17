تقرير: راموس يدخل في شجار لفظي مع رونالدو

بحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ثنائي من العيار الثقيل في غرفة خلع ملابس ريال مدريد دخل في صدام خلال الأيام الماضية، هو سيرخيو راموس القائد الثاني للفريق ونجم الميرنجي كريستيانو رونالدو.

التقرير يقول إن راموس بعد مباراة الذهاب مع يوفنتوس هاجم رونالدو في غرفة خلع الملابس، وقال له: "لا يمكن أن تبحث فقط عن الهدف وتنسى الباقي".

وهاجم راموس زميله في ريال مدريد بسبب عدم أداء كريستيانو لواجباته الدفاعية في أرض الملعب من وجهة نظر سيرخيو، وبحسب التقرير.

وقال راموس – بحسب التقرير أيضا المنقول عن أحد البرامج التلفزيونية الإسبانية – لرونالدو إن عليه التضيحة أكثر من أجل الفريق.

ويشير التقرير إلى أن الشجار نشب مجددا بين الثنائي بعد خسارة ريال مدريد لحظوظه في الفوز بالليجا بالتعادل مع فالنسيا.

وأبدى راموس انزعاجه من مستوى رونالدو في مباراة الإياب بنصف نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس. مفصحا للاعبي الميرنجي إن الفريق كان سيتأهل، لو امتلك الفاعلية المطلوبة أمام المرمى، في إشارة لمستوى كريستيانو.

وكان ريال مدريد قد خسر ذهابا أمام يوفنتوس 2-1 وتعادل الفريقان إيابا 1-1 ليودع الميرنجي المسابقة.

ريال مدريد ينهي موسمه بدون أي بطولة. وسيرخيو راموس للمرة الثانية يظهر كرجل يثير المشاكل داخل قلعة الميرنجي بعدما كانوا يتهمونه بلعب دور البطولة في رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

عقد راموس على وشك الانتهاء مع ريال مدريد، وإدارة الميرنجي لم تنجح حتى الآن في التوصل لاتفاق مع القائد الثاني للنادي بعد إيكير كاسياس.