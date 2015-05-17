للمرأة الحامل.. اعرفى أسباب الولادة المبكرة وإزاى تتجنبيها

الولادة المبكرة

أسباب ولادة المبكرة

علامات وتشخيص الولادة المبكر

كثير من النساء الحوامل يتعرضن للولادة المبكرة نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها ضعف عضلة عنق الرحم أوجود تاريخ مرضى بالعائلة.>يقول الدكتور عمرو حسن استشارى النساء التوليد بالقصر العينى، إن الولادة مبكرة تعنى ولادة الجنين قبل إتمام الشهر التاسع فيمكن أن تتم بالشهر السابع أو الثامن وفى حالة الولادة قبل تلك الشهور قد تسمى إجهاضا.>ويستكمل د. عمرو قائلا "هناك أسباب وعوامل مختلفة تساهم فى حدوث الولادة المبكرة وأهمها":>1)انفجار كيس الماء ونزول السائل الامينوسى .>2)وجود التهاب بالمهبل أو بمجرى البول.>3)وجود تاريخ مرضى بالعائلة .>4)زيادة كمية الماء حول الجنين أو الحمل بأكثر من جنين.>5)سبق وأن تعرضت المراة من قبل لولادة مبكرة.>6) ضعف عضلة عنق الرحم .>7)الحمل والإنجاب أكثر من مرة.>ويتابع د. عمرو قائلا "هناك بعض الأعراض والعلامات التى تعطى مؤشرا للحدوث الولادة مبكرة وأهمها":>1)شعور المرأة بالألم أسفل البطن أو الظهر قبل الشهر التاسع .>2)خروج سائل من المهبل .

كما يتم تشخيص الولادة المبكرة من خلال شكوى الحامل من الأعراض السابق ذكرها وبالكشف الإكلينكى يلاحظ اتساع عضلة عنق الرحم.