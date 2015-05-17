بدائل طبيعية للمنشطات تقوى الجسم والعضلات دون مضاعفات

المنشطات من العقاقير التى يلجأ لها الكثيرون، وذلك بغرض تقوية الجسم أو بناء العضلات، ويكون لها أثر ضار على الصحة، ولهذا نقدم بعض البدائل الطبيعية للمنشطات.

وفى هذا السياق يقول الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر أن تناول المنشطات يعتمد فى الأصل على تكوين البروتين وتخزينه فى العضلات بكميات كبيرة، ولكن فى الحقيقة جسد الإنسان يفرز هذه المواد بكميات مناسبة لاحتياجه لها ومن الممكن رفع هذه النسبة طبيعيًا وذلك عن طريق بعض الطرق كأداء بعض التمرينات التى تحقق ذلك وهى تمرين الساقين، وهذه التمارين مهملة عند كثير من الرياضيين لاهتمامهم بعضلات الجسم العلويه أكثر ولكنها ذات فائدة كبيرة وتمثل نصف الجسم.

ويستكمل د.شريف عزمى رزق الله أن زيادة نسبة المنشطات فى الجسم، من خلال زيادة نسبه البروتين فى الغذاء اليومى، وليس الزيادة المفرطة، لأن الفائض عن حاجة الجسم من البروتين يتحول إلى دهون، الغرض هو إعطاء الجسم كفايته من البروتين وتقدر مثلاً إذا كان وزن الإنسان 100 كيلوجرام فإنه يحتاج من 100 إلى 150 جرامًا بروتين يوميًا، وذلك على حسب تقدير منظمه الغذاء العالمية فتلك النسبة تمثل احتياج الجسم لكمية البروتين المطلوبة يوميًا ولا يجب أن تقل عنها وإذا تم الاعتماد على هذاين العاملين بجانب التمرين المستمر والنظام اليومى الصحى سيتم الحصول على جسد قوى خلال فتره قصيرة وبدون أى أضرار والتمتع بصحة جيدة.