تحديد محاكمة ١١ إخوانياً بالإسكندرية ٢٤ مايو الجاري

حددت محكمة الاستئناف جلسة ٢٤ مايو الجارى، لمحاكمة 11 من عناصر تنظيم الإخوان، أمام الدائرة الرابعة جنايات الإسكندرية، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وشغب شهدتها دائرة مينا البصل غرب محافظة الإسكندرية، والتورط فى الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

والمتهمون هم كل من: أحمد عبد الجواد ضيف الله خميس، 48 عاماً مقيم دائرة قسم أول العامرية، ومحمد مرهف سليمان مرهف، 32 عاماً موظف بشركة مياه الشرب ومقيم بدائرة قسم كرموز، ومحمود عبد العال أحمد عبد العال، 27 عاماً مستخلص جمركى، وعمرو عبد العال أحمد عبد العال، 29 عاماً حاصل على دبلوم.

وأحمد منير حسن جابر، 34 عاماً عامل، وخالد محمد على مرسى، 49 عاماً صاحب محل بويات، ومحمد شعبان أحمد أحمد، 27 عاماً مقيم دائرة ثان العامرية، ومسعود بكر محمد بكر مسعود، 42 عاماً مقيم دائرة القسم ثان عامرية، وعبد الله عطية أحمد سليم، 28 عاماً، ومحمد حسين محمد خليل سعد، 26 عاماً، وأحمد محمود حسين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

ويواجه المتهمون أيضاً اتهامات بالتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتعدى على رجال السلطات العامة، والتحريض ضد عناصر الجيش والشرطة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، وحيازة صواعق كهربائية، وحيازة ألعاب نارية ومواد حارق لإشعال الحرائق.