إغلاق مطعم في نيجيريا يقدم لزبائنه أطباقًا من «لحوم البشر»

أغلقت السلطات النيجيرية في ولاية «أنامبرا» في جنوب شرق نيجيريا، مطعمًا في أحد الفنادق لتقديمه وجبات تحتوي على لحوم بشرية لزبائنه.

وأبلغ السكان المحليون الشرطة النيجيرية لاشتباههم في حدوث شيء مروع داخل المطعم، وإثر ذلك داهمت الشرطة المطعم، وكشفت عن وجود رؤوس بشرية تقطر دمًا في أكياس بلاستيكية.

كما عثرت الشرطة على ترسانة مرعبة من الأسلحة تضمنت بعض القنابل عندما داهمت المطعم، وألقت القبض على عشرة أشخاص على صلة بالجرائم الوحشية المرتكبة.

وذكر أحد السكان:«لم أندهش من كشف السر الباعث على الصدمة، ففي كل مرة أذهب إلى السوق، ألاحظ أنشطة غريبة تجري في الفندق، فلم يكن عمال الفندق يرتدون ملابس نظيفة، وكانوا يدخلون ويخرجون من الفندق بطريقة مريبة، تثير الشك بشأن أنشطتهم».