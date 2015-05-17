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حزب النور: الأحزاب ضرورة للتطوير.. و"الرضوانى" اعتبر مبارك أميرا للمؤمنين

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حزب النور: الأحزاب ضرورة للتطوير.. و"الرضوانى" اعتبر مبارك أميرا للمؤمنين حزب النور: الأحزاب ضرورة للتطوير.. و"الرضوانى" اعتبر مبارك أميرا للمؤمنين
قال الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الشيخ محمد الرضوانى ينتمى لتيار يحرم كل شىء، وكان يعتبر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أميرا للمؤمنين خلال عهده، لافتا إلى أن هذا التيار يعتبر من خرجوا فى ثورة 25 يناير خوارج.

وأضاف شكرى لـ"اليوم السابع" أن هذا التيار الذى ينتمى له الرضوانى لديهم فهم مغلوط لنصوص الشرع وحقيقة الواقع، ولابد من توسيع دائرة المشاركة السياسية لصالح الوطن، والمشاركة فى الأحزاب ليست حراما.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الأحزاب والنقابات مهمة وضرورة لتطوير المجتمع، لافتا إلى أن من ينساق وراء أفكار الرضوانى والتيار الذى ينتمى له سيؤدى إلى فساد المجتمع، لأنهم يعتمدون على تفسيرات خاطئة للقرآن والأحاديث، وهذا الفكر سيكون له أثر سيئ على المجتمع.

كان الشيخ محمود عبد الرازق الرضوانى الداعية السلفى قد أفتى بتحريم الانضمام للأحزاب السياسية، وقال "الرضوانى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "ديننا ليس فيه أحزاب، كما أنه لا توجد أدلة فى الدين تجيز الانضمام للأحزاب داخل الدولة"، مؤكدا أنه فى حالة التزامنا بما أسماه "حكمنا" سنخرج من مشاكل كثيرة.

وانتقد الرضوانى الدعوة السلفية بالإسكندرية، قائلا "هم ليسوا سلفيين ولكنهم إخوان وفكرهم تكفيرى قطبى".


>- داعية سلفى: الانضمام للأحزاب حرام.. وحزب النور إخوانى تكفيرى قطبى

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