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تأجيل محاكمة 45 متهما فى قضية "شبكة الخلايا النوعية" لجلسة 21 مايو

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تأجيل محاكمة 45 متهما فى قضية "شبكة الخلايا النوعية" لجلسة 21 مايو تأجيل محاكمة 45 متهما فى قضية "شبكة الخلايا النوعية" لجلسة 21 مايو
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة 45 متهما من بينهم 31 محبوسا و14 هاربا لتأسيسهم تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف وتكدير الأمن والسلم العام واستهداف رجال الجيش والشرطة والمقيدة برقم 546 سنة 2015 لجلسة 21 مايو للاطلاع.

كان المتهمين قد وصلوا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم وسط حراسة أمنية مشددة لحضور الجلسة التى بدأت بتلاوة النيابة أمر الإحالة والذى تضمن التهم التى وجهت للمتهمين.

وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات بمختلف أنواع الجمهورية من بينهم الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، والتى عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية مستخدمين فى ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة، وكذلك أحرقوا موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية مما أسفر عن احتراق 3 سيارات، واقتحموا محطة وقود إمارات وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم فى محل بالبنزينة، وأحرق المتهمون السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

كما قام المتهمون بتفجير برجى كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن متفرقة واستهداف خطوط الضغط العالى وإشعال النيران بالمنشآت العامة والخاصة وشبكات تقوية الاتصالات.
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مصر 365

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