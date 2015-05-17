تأجيل محاكمة 45 متهما فى قضية "شبكة الخلايا النوعية" لجلسة 21 مايو

كان المتهمين قد وصلوا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم وسط حراسة أمنية مشددة لحضور الجلسة التى بدأت بتلاوة النيابة أمر الإحالة والذى تضمن التهم التى وجهت للمتهمين.
وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات بمختلف أنواع الجمهورية من بينهم الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، والتى عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية مستخدمين فى ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة، وكذلك أحرقوا موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية مما أسفر عن احتراق 3 سيارات، واقتحموا محطة وقود إمارات مصر وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم فى محل بالبنزينة، وأحرق المتهمون السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.
كما قام المتهمون بتفجير برجى كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن متفرقة واستهداف خطوط الضغط العالى وإشعال النيران بالمنشآت العامة والخاصة وشبكات تقوية الاتصالات.
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