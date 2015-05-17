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دفاع متهمى "عرب شركس": الداخلية لم تخبرنا بموعد تنفيذ الحكم وفقاً للقانون

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دفاع متهمى "عرب شركس": الداخلية لم تخبرنا بموعد تنفيذ الحكم وفقاً للقانون دفاع متهمى "عرب شركس": الداخلية لم تخبرنا بموعد تنفيذ الحكم وفقاً للقانون
أكد المحامى حسين رفعت دفاع عدد من متهمى القضية "43 جنايات عسكرية" والمعروفة إعلاميا بـ"عرب شركس": حكم الإعدام الذى تم تنفيذه اليوم الأحد بحق المتهمين الستة، جاء صادما لنا، وخاصة أننى قد تقدمت بدعوى أمام القضاء الإدارى للطعن على تصديق وزير الدفاع على حكم محكمة الجنايات العسكرية، بالمخالفة للمادة 25 من القانون لسنة 1966، والذى حدد شخص رئيس الجمهورية للتصديق على أحكام الإعدام، ولم يجيز التفويض لوزير الدفاع.

وتابع دفاع المتهمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فور التقدم بالدعوى قام بإرسال خطابات وتليغرافات لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع لوقف تنفيذ الحكم بالإعدام على المتهمين لحين الفصل فى الدعوى أمام القضاء الإدارى.

وأضاف حسين رفعت دفاع المتهمين أن مصلحة السجون ووزارة الداخلية لم تخطر دفاع المتهمين بموعد تنفيذ حكم الإعدام طبقا لصحيح القانون، وإنما قامت بالتنفيذ بشكل مفاجئ.
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