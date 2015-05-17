حبس 3 بلطجية اقتحموا مدرسة بأسلحة بيضاء وكلب لمعاكسة الطالبات بحلوان

أمر شريف مختار رئيس نيابة حلوان بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم باقتحام مدرسة والاعتداء على المدرسين وإثارة الذعر بين العاملين بها، ووجهت لهم النيابة تهمتى البلطجة وحيازة أسلحة بيضاء.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين تواجدوا أمام مبنى المدرسة الإعدادى، لمعاكسة الطالبات عقب انتهائهن من أداء الامتحان، مما دفع عامل بالمدرسة لمحاولة منعهم، إلا أنهم اعتدوا عليه بالضرب وطاردوه بواسطة كلب داخل المدرسة واعتدوا على المدرسين بالأسلحة البيضاء وأحدثوا حالة من الهياج وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بما نسب إليهم.

كان تلقى اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بلاغا من مدير مدرسة إعدادى للفتيات بحلوان أفاد فيه باقتحام 3 أشخاص المدرسة وإثارتهم الذعر بين العاملين واعتدائهم على المدرسين وتخويفهم باستخدام كلب شرس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبإجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين يبلغون من العمر 19 و20 عاما، كانوا يترددون على المدرسة لمعاكسة الطالبات أثناء خروجهن من أداء الامتحان، وأثناء محاولة عامل المدرسة منعهم اعتدوا عليه بالضرب وطاردوه بواسطة الكلب داخل المدرسة ثم اعتدوا على المدرسين وأحدثوا حالة من الهياج بواسطة الأسلحة البيضاء التى كانت بحوزتهم.

وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فحرر محضر بالحادث، وتم إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.