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استمرار محاولات حل أزمة إذاعة مباراة الزمالك وسانجا

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استمرار محاولات حل أزمة إذاعة مباراة الزمالك وسانجا استمرار محاولات حل أزمة إذاعة مباراة الزمالك وسانجا

أجرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا بسفير في الكونجو هاني صلاح، في محاولات لحل أزمة إذاعة مباراة الفريق الأبيض أمام سانجا باليندي.

وتقام المباراة في الكونجو على ملعب كينيا في مدينة لوبومباشي في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن سفير مصر في الكونجو أكد لمرتضى استمرار محاولاته لحل أزمة إذاعة المباراة.

وأكد السفير لرئيس الزمالك أن المشكلة تكمن في ضرورة الحصول على موافقة المخابرات الكونجولية أولا، بعد نقل المباراة من كينشاسا إلى لوبومباشي.

ويحاول السفير هاني صلاح مخاطبة المخابرات الكونجولية للحصول على موافقتها لإذاعة المباراة على الهواء مباشرة.

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