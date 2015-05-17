الرئيس اليمنى: الاستقرار فى اليمن لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب

ناشد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة لحل يساعد اليمن لتشييد دولة القانون وتعيش فى سلم مع كل جيرانها، مؤكدا أن الاستقرار فى اليمن لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة، وأن الانقلاب حوّل اليمن إلى ساحة للقتال وسنواصل الجهد لعودة الاستقرار.

وقال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، خلال كلمته فى مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، إن الشعب اليمنى يواجه الانقلاب الوحشى للمليشيات الحوثية الموالين لصالح ومحاولة الاغتيال رئيس الجمهورية أكثر من مرة، ونهب كافة معسكرات الدولة وراحت تعلن الحرب على الشعب اليمنى فى عدد من الدول، وأن انطلاق مؤتمر الرياض يؤكد أنها مؤتمر لكافة أطراف الشعب اليمنى.

ووجه الرئيس اليمنى عددا من الرسائل منها للشعب اليمنى العظيم الذى تحمل أعباء الحرب وتحمل تخريب المليشيات منها قتل المدنيين ولم يسلم منها أى شىء وإذلال أبناء الشعب، لافتا إلى أن الانقلاب حول اليمن إلى ساحة للقتال وسنواصل الجهد لعودة الاستقرار.

وقال الرئيس اليمنى أننى انحنى إجلالا لهذا الشعب العظيم ومقاومته البطلة بشبابه الأطهار الأحياء، تحية للشعب اليمنى وبعون الله سننتصر.

الرسالة الثانية عندما جئنا إلى قيادة الدولة أدركنا أننا نرى نظاما سياسيا حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود والتف حوله من يرعى مصالحه الخاصة وليس مصالح الدولة، وكانوا يوظفون كل أطراف الدولة العميقة لمصالحهم.