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داعية سلفى: الانضمام للأحزاب حرام.. وحزب النور إخوانى تكفيرى قطبى

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داعية سلفى: الانضمام للأحزاب حرام.. وحزب النور إخوانى تكفيرى قطبى داعية سلفى: الانضمام للأحزاب حرام.. وحزب النور إخوانى تكفيرى قطبى
أفتى الشيخ محمود عبد الرازق الرضوانى الداعية السلفى بتحريم الانضمام للأحزاب السياسية، وقال "الرضوانى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "ديننا ليس فيه أحزاب، كما أنه لا توجد أدلة فى الدين تجيز الانضمام للأحزاب داخل الدولة"، مؤكدا أنه فى حالة التزامنا بما أسماه "حكمنا" سنخرج من مشاكل كثيرة.

وأضاف الرضوانى أن الحزبية والديمقراطية يتحاكم فيهما اليهود، مشيرا إلى أن هناك أصحاب أجندات خاصة تتحرك من وراء الأحزاب السياسية لتعطيل البلد، والدين الإسلامى لا يجيز الانضمام للأحزاب وأن الحزبية ليست صحيحة، قائلا: "الدعوة السلفية بالإسكندرية وحزبها النور ليسوا على حق ويجب علينا جميعاً الانضمام لحزب نبى الله سيدنا محمد عليه السلام".

وانتقد الرضوانى الدعوة السلفية بالإسكندرية، قائلا: "هم ليسوا سلفيين ولكنهم إخوان وفكرهم تكفيرى قطبى".

وقال الرضوانى: "من يؤسس أحزاب يؤسس، ولكننا نحن كشرعيين لا ندخل أنفسنا فى حاجة ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدلا بقول الله تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون).

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مصر 365