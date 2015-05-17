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محلب لـ"قافلة سفراء النوايا الحسنة": مصر ستنتصر فى حربها ضد الإرهاب

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محلب لـ"قافلة سفراء النوايا الحسنة": مصر ستنتصر فى حربها ضد الإرهاب محلب لـ"قافلة سفراء النوايا الحسنة": مصر ستنتصر فى حربها ضد الإرهاب
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قافلة سفراء النوايا الحسنة، التى تضم ممثلين من النرويج، وأمريكا، وفرنسا، والكويت، والأردن، والفلبين، والتى حضرت فى زيارة للقاهرة بدعوة من جمعية محبى والسلام، وطلبت مقابلة رئيس الوزراء للتأكيد على حبهم لمصر، وتطوعهم للمساعدة والترويج لمناخ الأمن والسياحة فى مصر بكل الدول التى سيزورونها.

وخلال اللقاء قدم المهندس إبراهيم محلب عرضاً عن الأوضاع فى مصر منذ قيام ثورة 30 يونيو، وكيف أن المصريين رفضوا محاولات الإخوان لتغيير هويتهم، وقاموا بثورة شعبية ضد نظام عمل على شق صف المصريين ووحدتهم.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تواجه الإرهاب حالياً نيابة عن العالم كله، وستنتصر فى هذه الحرب، بدعم أبناء هذا الشعب، مشيراً إلى أن المصريين مستعدون كلهم للتضحية من أجل وطنهم، وسيواجهون محاولات الإرهاب الأسود الذى لا دين له ولا وطن، للنيل من هذا الوطن وأبنائه.

وشدد محلب على أن الإسلام برىء من محاولات البعض للربط بينه وبين الإرهاب، فالإسلام دين السماحة والسلام، مؤكداً أن الإسلام المعتدل فى مصر، ودعا قافلة سفراء النوايا الحسنة لزيارة منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، ليشاهدوا كيف أن الجامع بجوار الكنيسة والمعبد، فى تعايش للأديان قل أن يوجد فى أى مكان.

وفى نهاية حديثه قال رئيس الوزراء: نحن نعمل حالياً على بناء بلدنا، يحدونا الأمل، المقترن بالعمل، والمحبة للآخرين، والسلام.. وهذه هى مصر الجديدة.

من جانبهم، أكد أعضاء قافلة سفراء النوايا الحسنة أنهم سيقومون بتوصيل هذه الرسائل إلى العالم كله، وسيصبحون سفراء لمصر لإيضاح الصورة الحقيقية لما تعيشه مصر من مناخ آمن ومستقر، وسيساعدون فى جذب السياحة إلى مصر، من كل دول العالم.


>بدء اجتماع التوسع فى تحويل الرى بالغمر للرى المتطور
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