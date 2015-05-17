محافظ المنيا يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اليوم اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا عددا من لجان امتحانات الشهادة، حيث قام المحافظ يرافقه رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة مدرسة سمالوط الإعدادية بنين، وشدد المحافظ على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وتوفير الأمن خارج المدارس واستمع المحافظ إلى بعض الطلاب.

بينما أكد رمضان عبد الحميد وكيل الوزارة أن 85 ألف طالب وطلبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعداديه اليوم، موزعين على 434 لجنة، مضيفا أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أى شكاوى حتى الآن، وأضاف أن الطلاب أكدوا على أن الامتحان فى متناول الطالب المتوسط.

وأضاف رمضان عبد الحميد وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والصحة ورؤساء المراكز بمختلف مراكز المحافظة التسع، وأوضح أن غرف العمليات بمختلف الإدارات التعليمية تتابع الامتحانات طوال اليوم.