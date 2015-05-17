محمد فؤاد ينتقد كليبات عمرو دياب

اعتبر الفنان المصري محمد فؤاد إنه لا يختلف مع ابن بلده عمرو دياب على الصعيد الشخصي، مؤكداً أن دياب صديقه وتجمعهما عشرة عمر، لكن فنياً أشار فؤاد خلال لقائه مع الإعلامية المصرية منى عبد الوهاب في برنامجها "مصارحة حرة" الذي يعرض على قناة ten إلى إنه لا يستطيع أن يجامله، موضحاً أنه لا يجدي أن يقتصر الفن على 5 بنات يرقصن أمام رجل، في إشارة إلى كليبات عمرو.



وعن كلام سبق وقاله عمرو لفؤاد جاء فيه: "أنت هتعمل لنا فيها شيخ فأنا أيضا أخرج صدقة"، فرد فؤاد عليه بالقول: "وأنا مالي هو أنت بتتصدق ليا ولا لربنا".



وتطرق فؤاد للحديث عن الكينج محمد منير قائلاً إنه أستاذه وكان يغني أغانيه وهو في المدرسة، وأوضح إنه اختلف مع منير فترة لأنه كان يقدم فناً غير لائق به، على حد تعبير فؤاد، لكن بعد ذلك عاد لقوته، مشيراً إلى أن منير له مكانة خاصة عنده.

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