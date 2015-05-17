أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مقتل تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النار مع مباحث بسيون بالغربية

Google+ Print
مقتل تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النار مع مباحث بسيون بالغربية مقتل تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النار مع مباحث بسيون بالغربية
نجح ضباط المباحث الجنائية بمركز بسيون بمحافظة الغربية فى تصفية أحد العناصر الخطرة والمعروف عنه تجارته للمواد المخدرة متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء ضبطه بناء على إذن النيابة العامة وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الحشيش وطبنجة "cz" وعدد من الطلقات لذات العيار وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بسيون المركزى.

كانت النيابة العامة قد أصدرت أوامر ضبط وإحضار للمتهم "محمد.ب" عاطل فى قضيتى (سلاح-مخدرات) مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى عدد من قضايا (سرقات-سلاح نارى-مخدرات) وتم إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز بسيون برئاسة الرائد محمد الكردى رئيس مباحث مركز بسيون وتحت إشراف العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون.

وفور استشعار المتهم بالقوات قام بإطلاق النار من سلاح نارى كان بحوزته فبادلته القوات إطلاق النار نتج عن ذلك إصابته بطلق نارى بالرأس أدى إلى وفاته فى الحال وعثر بحوزته على طبنجة "cz" وكمية كبيرة من الحشيش وعدد من الطلقات النارية تم التحفظ على المضبوطات ونقل الجثة لمشرحة مستشفى بسيون المركزى تحرر محضر بالواقعة قام اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365