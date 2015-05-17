مقتل تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النار مع مباحث بسيون بالغربية

نجح ضباط المباحث الجنائية بمركز بسيون بمحافظة الغربية فى تصفية أحد العناصر الخطرة والمعروف عنه تجارته للمواد المخدرة متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء ضبطه بناء على إذن النيابة العامة وعثر بحوزته على كمية كبيرة من الحشيش وطبنجة "cz" وعدد من الطلقات لذات العيار وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بسيون المركزى.

كانت النيابة العامة قد أصدرت أوامر ضبط وإحضار للمتهم "محمد.ب" عاطل فى قضيتى (سلاح-مخدرات) مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى عدد من قضايا (سرقات-سلاح نارى-مخدرات) وتم إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز بسيون برئاسة الرائد محمد الكردى رئيس مباحث مركز بسيون وتحت إشراف العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون.

وفور استشعار المتهم بالقوات قام بإطلاق النار من سلاح نارى كان بحوزته فبادلته القوات إطلاق النار نتج عن ذلك إصابته بطلق نارى بالرأس أدى إلى وفاته فى الحال وعثر بحوزته على طبنجة "cz" وكمية كبيرة من الحشيش وعدد من الطلقات النارية تم التحفظ على المضبوطات ونقل الجثة لمشرحة مستشفى بسيون المركزى تحرر محضر بالواقعة قام اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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